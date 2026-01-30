Не стоит тянуть с имплантом: отсутствие зуба может вызывать головные боли

Стоматолог Татьяна Пикилиди подчеркнула важность оперативного восстановления утраченного зуба, в идеале — в течение первых 3-4 месяцев после его потери, так как задержка может спровоцировать атрофию костной ткани и даже вызвать головные боли, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Восстанавливать утраченный зуб нужно как можно скорее — оптимально в первые 3-4 месяца после удаления. Затягивание протезирования — это запуск цепочки необратимых изменений во всей зубочелюстной системе. Одна из ключевых проблем — атрофия костной ткани. Кость в месте удаленного зуба лишается естественной жевательной нагрузки и начинает быстро рассасываться. Уже через 4-6 месяцев дефицит костного объема может стать настолько значительным, что для установки импланта потребуется дорогостоящая операция по наращиванию кости», — предостерегла врач.

Она также отметила, что еще одним последствием может стать деформация зубного ряда и нарушение прикуса. Зубы стремятся заполнить пустое пространство, наклоняясь по направлению к образовавшемуся дефекту, а зуб-антагонист с противоположной челюсти выдвигается навстречу, что приводит к перегрузке зубных рядов, расшатыванию зубов и неправильному прикусу, корректировка которого — длительный и сложный процесс. Помимо этого, возрастает вероятность развития заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, сопровождающихся болями, головными болями и ограничением подвижности челюсти.

Эстетические и функциональные аспекты также имеют значение. Отсутствие жевательных зубов приводит к опущению уголков рта и углублению носогубных складок, что визуально старит лицо. Потеря передних зубов влияет на речь и внешний вид. Кроме того, ухудшается процесс пережевывания пищи, что со временем негативно сказывается на работе пищеварительной системы, заключила Пикилиди.

