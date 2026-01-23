Не раньше двух лет: врач рассказала, когда детям можно давать мороженое

«Мороженое — это сладкий десерт, обычно с высоким содержанием сахара. Такие продукты не рекомендуется давать детям до 2 лет. Малышам постарше уже можно попробовать угостить десертом — дать пару маленьких ложек натурального пломбира», – сказала Кашух.

Она предупредила, что давать пробовать десерт стоит только в том случае, если у ребенка нет аллергии на молочные продукты и других противопоказаний.

«В любом возрасте важно помнить, что мороженое — это только десерт, лакомство. Оно не может заменить другие, гораздо более ценные, источники жиров и белка в рационе. Выпить стакан молока или съесть стакан пломбира — это совсем не одно и то же», – подчеркнула врач.

24 января отмечается Международный день эскимо. В этот день в 1922 году Христиан Нельсон, владелец магазина сладостей, расположенном в городе Онава, в американском штате Айова, получил свой патент на эскимо.

