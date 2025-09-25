Не получается зачать ребенка: какие инфекции протекают у мужчин бессимптомно

Некоторые инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), могут долгое время оставаться незамеченными, при этом постепенно снижая мужскую фертильность и шансы на зачатие ребенка. О наиболее скрытных и опасных для мужчин РИАМО сообщил врач уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

Чемпионом про скрытности врач назвал хламидиоз, так как у 50% мужчин заболевание протекает абсолютно бессимптомно.

«Бактерии хламидий вызывают воспаление придатка яичка (эпидидимит) и самого яичка (орхит), что может привести к образованию рубцов и непроходимости семявыводящих путей. Также хламидии могут напрямую повреждать сперматозоиды, снижая их подвижность и качество ДНК», — объяснил Богатырев.

Специалист отметил еще и такие заболевания, как микоплазмоз и уреаплазмоз. Эти микроорганизмы часто действуют в паре и отлично маскируются. Они прикрепляются к шейкам сперматозоидов, буквально «облепляя» их, что резко снижает их скорость и маневренность. Кроме того, вызывают хроническое воспаление, что ухудшает условия для производства здоровой спермы.

«Еще один „мастер маскировки“ — гонорея, которая не всегда проявляется характерными гнойными выделениями. Часто ее симптомы стерты и приняты за легкое недомогание. Мешают зачатию они по схожему механизму с хламидиозом: возникают рубцы и непроходимость после воспаления, а также ухудшается качество спермы», — сказал уролог-андролог.

По его словам, повлиять на мужскую фертильность, никак себя не проявляя, может и вирус папилломы человека (ВПЧ). Он не всегда вызывает появление папиллом, но, согласно исследованиям, может связываться со сперматозоидами, затрудняя их движение и способность к оплодотворению яйцеклетки. Кроме того, ВПЧ представляет прямую угрозу для партнерши, повышая риск рака шейки матки.

«Вирус простого герпеса (ВПГ) и ВИЧ можно назвать „диверсанты глубокого тыла“. Они могут годами находиться в организме бессимптомно. Мешают зачатию они не столько механически, сколько через общее ухудшение здоровья и иммунного статуса организма. А хроническое воспаление на фоне этих вирусов ухудшает параметры спермы», — добавил Богатырев.

Он отметил, что коварство этих инфекций в том, что они не просто «мешают», а программируют бесплодие исподтишка. Мужчина чувствует себя здоровым, ведет активную жизнь, а в это время в его организме тихо происходит процесс, который может привести к печальным последствиям. Поэтому важно регулярно проходить диагностику, в частности, сдавать ПЦР-анализ на ИППП.

