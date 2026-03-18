«Не могу обнять детей»: звездный хирург испортила девушке жизнь ужасной пластикой

Россиянка по имени Алина в соцсетях рассказала о тяжелых последствиях хирургического вмешательства в одной популярной столичной клинике. Она подробно озвучила, как операция обернулась серьезными проблемами со здоровьем и необходимостью повторного лечения.

По словам Алины, решение лечь под нож она приняла около года назад — после родов погодок. Женщина решила убрать диастаз и подтянуть грудь. Для проведения операции она выбрала «звездного» хирурга, которую увидела в рекламе у одного из блогеров, однако вместо ожидаемого облегчения столкнулась с тяжелыми осложнениями.

«Год я борюсь с болью. Год не могу обнять детей без страха», — написала россиянка.

Во время консультации врач заверила, что никаких противопоказаний к операции у пациентки нет. Она также настояла на установки грудных имплантов. По результатам УЗИ выяснилось, что у Алины опухоль в груди. Ей провели обширное хирургическое вмешательство, а меньше чем через сутки отправили домой без обработки швов и досконального осмотра — врач после операции женщину не видела.

Позднее Алина приходила в клинику на осмотр. По ее словам, хирург лезла к ней с нестерильными руками. К вечеру того же дня у женщины поднялась температура выше 39 градусов, возникла дикая боль, с которой не справлялись лекарства. Все тело трясло, это нельзя было контролировать, началась рвота, а от боли потекли слезы.

УЗИ и лабораторные исследования показали, что Алине при операции занесли стафилококк. Все было сделано неправильно, начиная от разметки перед вмешательством и заканчивая швами. Соски съехали, а боль, которая мешает полноценно жить, осталась.

По словам россиянки, врач от нее «смылась», но продолжает оперировать. При этом клиника вину признала. Теперь женщине нужна повторная операция — это больше 1 млн рублей, чтобы исправить чужие ошибки.

«Не все распиаренные хирурги добросовестны. Реклама и громкие имена — не гарантия безопасности. Проверяйте все сами», — заключила Алина.

