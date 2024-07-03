Врач Сережина: душ может частично заменить обильное питье

У мытья есть еще одна не совсем очевидная польза. Когда мы стоим под душем, кожа может впитать до стакана воды.

«Это способствует гидратации организма и может частично заменить обильное питье, что особенно важно в жаркую погоду», - сказала Сережина.

Мытье и уход за телом – простые процедуры, значение которых не стоит недооценивать. Регулярное и правильное мытье улучшает настроение, самочувствие и внешний вид, придает бодрости и энергии, а также предотвращает множество крайне неприятных интимных проблем.