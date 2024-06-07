Детский стоматолог высказалась об использовании коронок на молочных зубах

Сейчас в мире детской стоматологии большую популярность набирают коронки на молочные зубы. Многие скептически воспринимают эту информацию, ведь зубы все равно выпадут. Действительно, коронки дают более надежный и прогнозируемый результат по сравнению с пломбами, заявила РИАМО детский стоматолог, терапевт сети клиник DinStom Марина Кинева.

По словам эксперта, восстановить сильно разрушенный зуб стоматолог может двумя способами: поставить пломбу или коронку. Если кариозная полость большая или у ребенка пульпит, то стоматолог сошлифовывает достаточно большое количество тканей у маленького зуба.

«Оставшиеся стенки молочных зубов очень тонкие, если мы поставим огромную пломбу, то они легко могут треснуть при жевании и отколоться. Чтобы не происходило такого, мы защищаем зуб коронкой, тем самым продлевая срок службы этого зуба. Ведь наша задача, чтобы зуб простоял до его физиологической смены», — рассказала Кинева.

Она подчеркнула, что коронки надеваются на зуб как колпачок и дают более надежный и прогнозируемый результат по сравнению с пломбами. В работе стоматологи используют стандартные металлические коронки для восстановления жевательных зубов и циркониевые эстетические коронки — для центральных зубов.

«Использовать коронки можно с самого раннего возраста, но после обязательной консультации с детским стоматологом. Коронка — это не страшно, это гарантия долгой службы зуба, а также его функциональности!» — заключила специалист.