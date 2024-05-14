Названы вредные для голоса продукты

сегодня в 13:38

Газировка и фастфуд могут привести к потере голоса

Люди могут потерять голос из-за различных заболеваний, в числе которых ларингит. Однако негативное влияние на гортань может оказать и ряд продуктов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Нарушения в работе голосовых связок могут возникнуть после употребления вредной еды. Речь идет о чипсах, газированных напитках, семечках, а также большом количестве специй.

«Жирная, острая, слишком сладкая или жареная пища, например, фастфуд, сушит связки и раздражает слизистые», — говорится в материале.

Что касается свежих сырых яиц, то они, наоборот, способны улучшить звучание человеческого голоса. Этот продукт увлажняет и укрепляет связки.

Также на голосе положительно сказываются богатые омега-3 морепродукты, натуральное сливочное масло и свежезаваренный листовой черный чай с медом.