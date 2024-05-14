Названы вредные для голоса продукты
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Люди могут потерять голос из-за различных заболеваний, в числе которых ларингит. Однако негативное влияние на гортань может оказать и ряд продуктов, сообщает Общественная Служба Новостей.
Нарушения в работе голосовых связок могут возникнуть после употребления вредной еды. Речь идет о чипсах, газированных напитках, семечках, а также большом количестве специй.
«Жирная, острая, слишком сладкая или жареная пища, например, фастфуд, сушит связки и раздражает слизистые», — говорится в материале.
Что касается свежих сырых яиц, то они, наоборот, способны улучшить звучание человеческого голоса. Этот продукт увлажняет и укрепляет связки.
Также на голосе положительно сказываются богатые омега-3 морепродукты, натуральное сливочное масло и свежезаваренный листовой черный чай с медом.