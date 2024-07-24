Названы возможные причины повышенной потливости

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Причиной повышенной потливости могут стать генетические факторы и неправильное питание, сообщила РИАМО врач-косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Задача этого праздника — напомнить людям о важности заботы о своем здоровье.

«Причиной повышенной потливости могут стать генетические факторы, в том числе передающиеся по наследству. Также гипергидроз может быть обусловлен перестройкой гормонального фона в период беременности, пубертата и климакса, приемом некоторых медицинских препаратов и неправильным питанием», — сказала Екшибарова.

Она добавила, что выделение пота, превышающее естественные потребности в терморегуляции организма, называется гипергидрозом. Потливость также может быть симптомом других заболеваний.

«В случае первичного гипергидроза потливость обусловлена именно индивидуальными физиологическими особенностями организма. Повышенная потливость, в частности, в подмышечной зоне препятствует комфортному ношению одежды с рукавами», — отметила косметолог.

Екшибарова уточнила, что на одежде остаются характерные разводы, что доставляет физический и психологический дискомфорт многим пациентам.