Названы шесть предвестников остановки сердца

Шведские исследователи установили, что у трети пациентов, включая молодых и здоровых людей, за полтора года до внезапной остановки сердца появлялись тревожные симптомы, сообщает «Царьград» .

В России ежегодно фиксируют до 250 тысяч случаев внезапной остановки сердца. Медики отмечают, что патология все чаще затрагивает молодых людей, включая спортсменов и студентов.

Шведские ученые проанализировали около тысячи случаев внезапной смерти среди людей от 1 до 36 лет. Средний возраст погибших составил 23 года. Примерно у трети из них за 18 месяцев до трагедии наблюдались схожие симптомы: обмороки, судороги, учащенное сердцебиение, тошнота, повышение температуры и изменения на электрокардиограмме.

Доктор Фриск Торелл подчеркнул, что такие признаки требуют внимания.

«При их возникновении рекомендуется пройти комплексное обследование, включая оценку психического состояния», — сообщил специалист.

Исследователи также выявили, что у части погибших были психические расстройства, а прием психотропных препаратов мог влиять на сердечный ритм.

Кардиологи напоминают: вероятность выживания при внезапной остановке сердца не превышает 20%. По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), применение портативного дефибриллятора (AED) в первые минуты повышает шансы на спасение до 70%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.