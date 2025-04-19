Названы самые популярные ошибки при выборе солнцезащитного крема

Эксперт рынка НТИ «Хелснет», профессор, врач-дерматовенеролог клиник СамГМУ Евгений Орлов рассказал, что наиболее часто россияне при выборе и использовании солнцезащитного крема допускают такие ошибки, как недостаточное количество крема, игнорирование фототипа кожи и использование SPF только в декоративной косметике, сообщает RT .

«Солнцезащитный крем призван минимизировать негативное влияние ультрафиолетовых лучей, к которым относятся не только ожоги, но и фотостарение, аллергический дерматит и злокачественные изменения, приводящие к раку кожи», — рассказал Орлов.

Он напомнил, что в процессе выбора солнцезащитного крема потребители зачастую руководствуются исключительно брендом или значением SPF, упуская из виду такой важный аспект, как фототип кожи, которых существует 5 основных видов.

По словам дерматолога, вторая ошибка заключается в том, что люди часто ограничиваются использованием косметики с SPF. Для защиты от солнца нужен специализированный крем. Тональные средства с SPF не защитают от UVB-излучения. При этом солнцезащитные кремы защитают как от UVA-излучения, так и от UVB-лучей.

Кроме того, эксперт указал на еще одну ошибку — не использовать солнцезащитный крем в помещении. Солнечные лучи проникают сквозь стекло, опровергая распространенное заблуждение.