Названы первые признаки отказа печени из-за алкоголя

Первые признаки отказа печени из-за алкоголя включают усталость, потерю аппетита, боли в животе, желтушность кожи и глаз, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Первым органом, страдающим от частого употребления алкоголя, обычно является печень. Это может проявляться в виде жировой дистрофии, алкогольного гепатита и в дальнейшем — цирроза», — сказал Неронов.

При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу, подчеркнул гастроэнтеролог.

«Сами же признаки зависимости от алкоголя могут проявляться в виде увеличения толерантности к алкоголю, потери контроля над количеством выпиваемого, сильной потребности в алкоголе, а также появления симптомов абстиненции (синдром отмены алкоголя — ред.) при его отсутствии», — отметил врач.

Неронов также посоветовал обратиться к специалисту за профессиональной помощью, если наблюдаются подобные симптомы.

6 февраля отмечается Международный день бармена. Эта дата выбрана для праздника в честь святого Аманда — покровителя виноделов, пивоваров, барменов и рестораторов.