Названы опасные и нездоровые признаки арбуза

Врач Демьяновская: не стоит покупать арбуз с вмятинами на кожуре

Среди опасных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что арбуз может принести скорее вред, чем удовольствие: трещины, вмятины, пятна на коре, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Опасные признаки — трещины, вмятины или пятна на кожуре арбуза. Через такие повреждения внутрь плода могут проникнуть бактерии. Также стоит насторожиться, если мякоть имеет странный вид: желтые или белые прожилки, неравномерный цвет, водянистая консистенция», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что это может быть признаком избытка нитратов или начавшегося гниения.

«Не следует покупать арбузы у дорог — они могут впитывать выхлопные газы и накапливать тяжелые металлы. Кроме того, рекомендуется избегать уже разрезанных плодов — даже под пленкой в них быстро размножаются микробы», — посоветовала врач.