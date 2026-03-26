Названы неочевидные признаки эпилепсии

Невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как проявляется эпилепсия и что делать при приступе, сообщает RT .

«Эпилепсия — это заболевание, при котором у человека возникают повторяющиеся приступы. Они могут выглядеть по-разному — от легкого „зависания“ на несколько секунд до судорог с довольно длительной потерей сознания», — отметила врач.

По словам специалиста, классический приступ начинается с падения и потери реакции на окружающих. Тело напрягается, дыхание может прерываться, затем появляются ритмичные подергивания. После судорог человек не сразу приходит в себя, жалуется на слабость и часто не помнит произошедшее. В течение суток возможны двигательные нарушения.

Существуют и менее заметные формы.

«Эпилептический приступ может проявляться и в виде бесцельных движений. Человек теребит и комкает одежду, перебирает пальцами, ходит по кругу. Это так называемый фокальный приступ с измененным сознанием», — пояснила Демьяновская.

Также возможны краткие «зависания», внезапные падения без судорог, чувство дежавю, необычные запахи или внезапный страх.

При приступе важно уложить человека на пол, убрать опасные предметы и подложить что-то мягкое под голову. После судорог его нужно повернуть набок и засечь длительность приступа. Скорую помощь вызывают, если приступ первый, длится более пяти минут, повторяется без восстановления сознания или сопровождается травмой.

«Ни в коем случае не пытайтесь разжать челюсти и засунуть что-то в рот — ни палец, ни ложку, ни ремешок. Это миф, что человек может проглотить язык», — подчеркнула врач.

Она добавила, что нельзя поить, давать лекарства, удерживать человека или проводить реанимацию без признаков остановки дыхания.

