Названы главные ошибки новичков при переходе на вегетарианство

Среди ошибок новичков при переходе на вегетарианство: неправильное планирование рациона, игнорирование разнообразия, недостаток знаний о питательных веществах, психологические аспекты, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. При такой системе питания из рациона исключаются продукты животного происхождения.

«Многие новички начинают исключать мясо из своего рациона, не задумываясь о замене необходимых питательных веществ. Это может привести к дефициту витаминов и минералов», — сказала Тананакина.

Она добавила, что следующая ошибка — игнорирование разнообразия.

«Некоторые люди начинают есть только определенные виды пищи, например, пасту и картошку, что приводит к недостатку необходимых нутриентов. Важно включать в рацион разнообразные источники пищи», — отметила эндокринолог.

Тананакина уточнила, что недостаток знаний о питательных веществах также может сыграть плохую шутку. Многие новички не понимают, какие продукты содержат необходимые витамины и минералы. Например, недостаток витамина B12, железа и омега-3 жирных кислот может стать проблемой.

«Переход на вегетарианство может быть эмоционально сложным. Некоторые люди испытывают чувство вины или давление со стороны окружающих. Важно находить поддержку среди единомышленников», — подчеркнула врач.