Назван российский город с самыми дешевыми ценами на лечение зубов

В рейтинге с наиболее дешевой стоимостью лечения зубов также находятся Тверь, Краснодар, Новосибирск, Рязань, Тула, Смоленск и Хабаровск. В указанных городах стоимость стоматологических вмешательств в 2 и более раз дешевле, чем в Москве.

Примечательно, что чаще всего иногородними пациентами в стоматологиях становятся именно москвичи и петербуржцы.

Кроме того, нередко за пределы своего региона для визита к стоматологу выезжают жители кавказских республик, Калмыкии, а также Дальнего Востока. По словам главного редактора издания «Стационар-Пресс» Алексея Никонова, в этих субъектах цены на лечение зубов взлетели на 150-250%, в связи с чем граждане и начали искать более дешевые стоматологические услуги.