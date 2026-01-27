Назван простой способ сбросить два килограмма и «плохой» холестерин за 2 дня

Ученые из Боннского университета в Германии узнали, что двухдневная диета на основе овсянки значительно снижает количество «плохого» холестерина. В исследовании поучаствовали 68 человек, сообщает « Царьград » со ссылкой на опубликованное в журнале Nature Communications исследование.

Одна группа испытуемых на протяжении двух суток ела только овсяную кашу на воде. Также они потребляли маленькое количество овощей и фруктов.

Суммарно первая группа ела примерно 300 грамм овса в сутки. Испытуемые получали почти в два раза меньше калорий, чем обычно.

Контрольная группа придерживалась низкокалорийного рациона. Однако продукты на основе овса не употребляла.

По результатам анализов выяснилось, что только двухдневная овсяная диета позволила добиться наиболее выраженного результата. Уровень холестерина липопротеинов низкой плотности у участников основной группы уменьшился на 10%. Также они похудели на два килограмма. Артериальное давление незначительно снизилось.

