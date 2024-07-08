Назван основной способ лечения аллергии

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Главная задача этого дня — повысить информирование населения о мерах по профилактике аллергии и о симптомах.

«Основной метод лечения и профилактики аллергий — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Раннее начало проведения АСИТ не только помогает эффективно контролировать симптомы, но и замедляет прогрессирование аллергического заболевания. Этот метод имитирует воздействие аллергена на организм для достижения иммунитета к нему», — сказала Ермакова.

Она добавила, что результаты варьируются от уменьшения симптомов до полной ремиссии, когда человек перестает реагировать на аллерген.

«Длительность ремиссии после курса АСИТ может достигать более десяти лет, но иногда симптомы возвращаются, в таком случае может потребоваться повторный курс лечения. Процедуру АСИТ может назначить только врач-аллерголог, иммунолог», — отметила специалист.

Ермакова разъяснила, что одним из ключевых факторов, способствующих развитию аллергических заболеваний, является наследственная предрасположенность.

«Если оба родителя страдают от аллергий, вероятность появления аллергии у их детей составляет от 60% до 80%. Наследуется не само заболевание, а склонность к нему. Когда аллергены попадают в организм, они вызывают избыточную реакцию иммунной системы, что приводит к высвобождению различных веществ, включая гистамин, который запускает воспалительные процессы», — уточнила врач.