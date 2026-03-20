Назван метод исследования, способный стать альтернативой гастроскопии

Специалист пояснила, что гастроскопия долгое время считалась «золотым стандартом» обследования желудка, однако процедура остается малоприятной для пациентов. Альтернативой может стать гастропанель — лабораторный анализ, который помогает выявить предраковые изменения без эндоскопии.

«Гастропанель позволяет оценить состояние желудка без проведения эндоскопии. Ее главным преимуществом является то, что она помогает выявить предраковое состояние», — рассказала Павлова.

Исследование включает четыре ключевых показателя. Пепсиноген I отражает состояние тела желудка, и его снижение может говорить об атрофии. Пепсиноген II является маркером воспаления и повышается при гастрите. Также анализ определяет уровень гастрина-17, влияющего на работу нижнего отдела желудка: низкие значения могут указывать на повышенную кислотность. Кроме того, выявляются антитела IgG к Helicobacter pylori.

По словам врача, специфичность метода достигает 98%, однако чувствительность составляет 62%, поэтому на ранних стадиях изменения могут быть незаметны. Анализ рекомендуют при боли, изжоге, тяжести и тошноте, а также людям 40–65 лет и пациентам из групп риска.

Павлова подчеркнула, что кровь необходимо сдавать натощак, а за одну-две недели до исследования следует прекратить прием препаратов, влияющих на кислотность.

