Назвал тупым: в Кузбассе жалуются на онколога, который оскорбляет пациентов

В Сети жалуются на кузбасского онколога из-за грубости по отношению к пациентам

По словам автора поста, доктор ведет себя грубо с пациентами, посылает и выгоняет их, а также позволяет себе оскорбления.

При этом жалобы в министерство, похоже, не пугают его.

«После приема у вышеуказанного врача моему папе стало плохо, когда я к нему зашла и попыталась объяснить, что нужно от так называемого врача, он выгнал меня из кабинета, сказав: „Пошла вон отсюда“, на мои высказывания о том, что буду жаловаться в министерство здравоохранения, он ответил: „Жалуйся, куда хочешь, мне наплевать, даже пальчиком не погрозят, так как врачей нет“», — написала пользовательница.

Она также сообщила, что врач оскорбил ее отца, назвав его тупым.

Стоит отметить, что губернатор Кузбасса Илья Середюк дал распоряжение провести тщательную проверку деятельности медицинских учреждений региона.

