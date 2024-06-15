Нависшие веки и синяки: женщины пострадали от липолитиков, купленных в Сети

Весной и в начале лета десятки россиянок пострадали от липолитиков, купленных в Сети. При этом косметологи предупреждают, что подобные процедуры при неудачном исходе могут закончиться смертью, сообщает SHOT .

В 2023 году был скандал с фальшивыми липолитиками, реализуемыми через маркетплейс Wildberries. Тогда женщины жаловались на изуродованные лица.

Wildberries убрал указанные препараты из продажи, но они снова появились на сайте. Продавцы липолитиками обещают покупателям дешевое удаление жира и подтяжку кожи, почти моментальный эффект без походов в салоны красоты.

В конце этой весны и начале лета препараты приобретали больше всего, так как все нужно было похудеть. Покупательницы пожаловались, что после проведенных инъекций их тела покрылись синяками, а также появились провалы на лице, веки нависли над глазами.

Косметологи считают это нестрашными последствиями. В худшем случае использование фальсификатов грозит смертью.

«Многие липолитики оказывают желчегонное воздействие на организм. Они строго противопоказаны людям с желчекаменной болезнью. Человек с камнями в желчном пузыре может погибнуть, если вколет себе неверную дозировку в какую-либо часть тела», — предупредила косметолог Наталья Галочкина.

Она подчеркнула, что разные препараты нужно вводить на различную глубину и под нужным углом. Человек, у которого нет медобразования, дома может легко нанести большой вред здоровью. Так, уколами легко занести инфекцию, которая может перерасти в абсцесс, требующий помощи хирургов.

За качество препаратов на маркетплейсе никто не отвечает.