Наталья Алимова стала главным врачом Балашихинской больницы. Об этом стало известно на встрече, которая прошла совместно с главой округа Сергеем Юровым, сообщает пресс-служба администрации округа.

Наталья Алимова окончила Туркменский государственный медицинский институт. С 2001 года работает в Московской области. Начинала врачом женской консультации. Затем стала заведующей гинекологического отделения, была заместителем главного врача Коломенской центральной районной больницы. Возглавляла перинатальный центр в Коломне. С 2018 года была главным врачом Балашихинского родильного дома.

«Знаю Наталью Георгиевну как профессионала своего дела, который не боится трудностей, умеет работать в команде и принимать решения порой в нестандартных ситуациях. Яркий пример тому — ковид и перепрофилирование роддома, которым ранее руководила Наталья Георгиевна, под инфекционную больницу. Желаю Наталье Георгиевне сил и успехов на новом этапе. Уверен, что все получится. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку», — сказал глава округа Сергей Юров.

В состав ГБУЗ МО «Балашихинская больница» входят 3 стационара, 17 поликлиник, 2 амбулатории, наркодиспансер, кожно-венерологический и психоневрологический диспансер. В 2024 году началось строительство большой многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино. Идею строительства поддержал президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.