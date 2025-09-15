Настоящий экстрим для организма: названы самые травмоопасные виды спорта

Профессиональный спорт — это не только медали и трибуны, это постоянная игра с риском для собственного тела, сообщил РИАМО врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

«С ростом нагрузки и интенсивности соревнований число травм среди спортсменов неуклонно увеличивается. Сегодня спортивные травмы составляют от 2% до 5% всех случаев травматизма, и некоторые виды спорта держат лидерство по опасности почти уверенно», — рассказал Шелепов.

Он подчеркнул, что единоборства — настоящий экстрим для организма. Боксеры чаще травмируют руки и лицо, тхэквондисты — ноги и лицо, борцы — колени, связки и мениски. Основные травмы: растяжения, разрывы связок, переломы, вывихи. Серьезные повреждения могут привести к окончанию карьеры.

По словам специалиста, в баскетболе опасны резкие старты, прыжки и столкновения. Часто страдают колени, плечи, голеностоп, кисти и пальцы. Травмы плеча, вывихи и повреждения связок — обычное дело.

Футбол — это скорость и контакт. Игроки сталкиваются, падают, делают ускорения и удары по мячу, что часто приводит к травмам. Наиболее уязвимы колени: часто повреждаются связки и мениски. Мышцы растягиваются при резких движениях, а голеностоп травмируется при неправильной постановке ноги. Переломы и открытые травмы голени могут стать серьезной проблемой.

Спортивная гимнастика сочетает красоту и риск. Женщины чаще травмируют ноги, мужчины — руки. Высокие нагрузки на плечевые суставы, запястья и лодыжки приводят к переломам, разрывам связок и вывихам бедра, которые могут стать причиной преждевременного завершения карьеры.

В велоспорте гонщики часто получают травмы колен, голеностопов и костей из-за скорости и экстремальной нагрузки. Ушибы, ссадины, повреждения сухожилий, а также хронические патологии суставов и позвоночника возникают из-за микротравм. Профилактика и восстановление важны для предотвращения этих проблем.

Гандбол требует скорости, силы и точности. Травмы часто связаны с падениями и резкими движениями, повреждаются плечи, локти, колени и голеностопы. Важны контроль техники и регулярные медосмотры.

Тяжелая атлетика фокусируется на силе, но ошибки в технике могут вызвать травмы поясницы, плеч и коленей. Растяжения и воспаления сухожилий часто возникают из-за неправильной техники или недостаточной разминки.

«Любой профессиональный спорт — это игра на грани: скорость, контакт, сложные движения и нагрузка на тело делают травмы почти неизбежными», — отметил врач.

Понимание их специфики помогает спортсменам и тренерам выстраивать меры профилактики и безопасно возвращаться к тренировкам после травм, а зрителям — лучше ценить не только победы, но и риск, который несут спортсмены ради своих достижений, заключил Шелепов.

