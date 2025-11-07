Наро-Фоминский перинатальный центр посетила делегация из Донецка

В рамках развития профессионального сотрудничества в Наро-Фоминский перинатальный центр прибыла делегация Донецкого республиканского перинатального центра имени профессора В. К. Чайки. Визит направлен на обмен опытом и углубленное изучение организации работы лучшего перинатального центра России. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа визита разработана для комплексного погружения гостей в рабочие процессы Наро-Фоминского перинатального центра. В ходе детальной экскурсии по учреждению коллеги из Донецка ознакомились с организацией работы отделений, включая женскую консультацию и дневной стационар. Особый интерес гостей привлекли используемые в центре современные подходы к послеродовой реабилитации для матери и ребенка, принципы работы службы заботы, занятия в отделении патологии беременности и в школе осознанного родительства, а также подростковый проект «Пора все знать».

«Для нас большая честь принимать коллег из Донецка. Мы рады передать им свой опыт, поделиться накопленными знаниями и организационными решениями, которые позволяют нам оказывать помощь на высоком уровне. Такой диалог полезен для всех сторон», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Наро-Фоминский перинатальный центр регулярно становится площадкой для обмена опытом. Уверены, что данный визит станет началом долгого и плодотворного сотрудничества, направленного на достижение общей цели — сохранение здоровья матерей и детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.