Наркозно-дыхательное оборудование на 1,2 млрд руб получили больницы Подмосковья

В медорганизации Московской области продолжает поступать современное медицинское оборудование, в том числе наркозно-дыхательное. Такие аппараты имеют широкий спектр применения: оказание помощи пациентам в реанимациях, использование в операционных, в неонатологии и педиатрии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наркозно-дыхательное оборудование применяется в различных ситуациях, когда важно обеспечить пациенту необходимую анестезию и вентиляцию легких. Его поступление в больницы позволяет специалистам на высоком уровне оказывать необходимую пациентам медицинскую помощь. С начала года мы поставили в наши стационары 157 единиц такой медтехники на сумму почти 1,2 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в 32 медицинские организации региона, в том числе в Балашихинскую, Коломенскую, Одинцовскую, Подольскую, Пушкинскую, Орехово-Зуевскую, Химкинскую и другие больницы.

Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.