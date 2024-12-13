Наркологи наркодиспансера Подмосковья обучили азам профессии молодых специалистов

С ноября по декабрь на базе пяти филиалов Московского областного клинического наркологического диспансера проходили практику будущие клинические психологи, студенты РГГУ. В каждом филиале их прикрепили к специалистам, которые стали для ребят наставниками, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы рассказали о специфике работы с наркологическими пациентами, на практике показали, как проводить психологическое исследование, дали им возможность проверить методики. Рассказали о принципах профилактической работы, на что расставляются акценты при проведении лекций и бесед в учебных учреждениях. И показали методы психокоррекции, которые применяются при реабилитации наркологических пациентов», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера, филиал № 1 Юлия Жеравова.

Она добавила, что молодые специалисты часто сталкиваются со страхом общения с пациентами, и когда в этот момент рядом находится опытный специалист, который в любой момент подскажет и покажет, ты становишься увереннее, а процесс обучения — более успешным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.