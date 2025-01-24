Нарколог Вашкин: запой — это не просто признак алкоголизма, а его тяжелая форма

Запой — это не просто признак алкогольной зависимости, а ее тяжелая форма. Если человек оказался в этом состоянии, значит — зависимость уже сформировалась, предпосылки к ней были уже давно, однако ни он сам, ни его окружение по каким-то причинам не увидели проблему, рассказал РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.

К чему приводят запои

Он подчеркнул, что запой часто путают с псевдозапоем, когда человек может прекратить выпивать без мучительного похмелья, если его вынуждают обстоятельства: работа или личные дела. Это тот случай, когда люди употребляют алкогольные напитки каждый день в течение новогодних или майских праздников, когда не нужно идти на работу.

«В любом случае, алкоголь оказывает сильное влияние на организм. Он действует как депрессант, замедляя работу мозга и нарушая координацию движений. Со временем это приводит к проблемам с памятью, концентрацией внимания. Повышается риск развития гипертонии и аритмии, возрастает вероятность инфаркта или инсульта. Иммунная система ослабевает, организм становится более уязвимым перед инфекциями, вирусами, бактериями. Кроме того, запой часто сопровождается депрессией и тревожными расстройствами», — перечислил нарколог.

Опасность цирроза печени

Первой берет на себя удар печень, так как отвечает за переработку токсинов в организме. Это приводит к жировой дистрофии печени, а в дальнейшем — к циррозу.

Во всеем мире 23,6 млн человек страдают от компенсированного алкогольного цирроза печени. При этом в период новогодних праздников число госпитализаций, связанных с обострением холецистита и панкреатита, многократно увеличивается.

Что происходит с организмом во время запоя

Если человек редко употребляет алкоголь, но иногда может провести выходные в кругу друзей с пивом или крепкими напитками — ничего страшного в этом нет. Но у людей, склонных к зависимости, запоем считается употребление алкоголя дольше 24 часов с выраженными признаками интоксикации:

тошнота и рвота;

снижение температуры тела;

нарушение координации движений;

невнятная, замедленная речь;

трудности с концентрацией внимания, забывчивость или путаница в мыслях;

потеря сознания.

Существует миф, что рюмка водки или бокал красного вина на обед полезны для здоровья. На самом деле аперитив всего лишь повышает аппетит, поскольку затормаживает деятельность нейронов, отвечающих за чувство насыщения. Сам по себе он не укрепляет здоровье. Напротив, этанол повреждает клетки печени, нарушая ее функции, что грозит воспалением, а иногда даже некротическими процессами.

Как минимизировать последствия употребления алкоголя

Исследования показали, что риск развития цирроза печени значительно повышается у людей, которые употребляют небольшие дозы алкоголя ежедневно. Они буквально не дают возможности органу восстановиться. Поэтому очень важно делать длительные перерывы в употреблении алкоголя.

«Чтобы ускорить восстановление, постарайтесь полностью отказаться от алкоголя или хотя бы значительно сократить его потребление. Добавьте в рацион овощи и фрукты, так как они способствуют регенерации клеток, а жирную и жареную пищу, копченое и острое — исключите», — посоветовал Вашкин.

Нужно пить больше воды для поддержания метаболических процессов в организме. Также обмен веществ ускоряет физическая активность, поэтому надо чаще гулять, а дома делать гимнастику. Принимать витамины и БАДы, в составе которых есть расторопша, заключил врач.