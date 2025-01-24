Нарколог рассказал, может ли печень восстановиться после длительных запоев

Печень способна к регенерации, время ее восстановления зависит от возраста человека, состояния организма, скорости обмена веществ. В среднем при разовом употреблении алкоголя она без лечения приходит в норму в течение 14 дней, а полностью восстанавливается — за пять недель, рассказал РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.

«Когда человек уходит в запой, повреждения печени намного сильнее, поэтому процесс восстановления может длиться год или даже дольше. При этом часто необходим медикаментозный курс и строгая диета», — отметил врач.

Иногда алкоголизм приводит к необратимым последствиям для печени. Например, невозможно вылечить цирроз — финальную стадию поражения органа, в результате которого меняется его структура и нарушаются функции. В этом случае нужна поддерживающая терапия, чтобы улучшить состояние человека.

«Когда человек выпивает часто, но при этом у него нет сильного похмелья, и он способен вести привычный образ жизни, можно резко перестать употреблять алкоголь. Так организм быстрее очищается от токсинов, а заметные улучшения здоровья могут стать дополнительным стимулом для поддержания трезвого образа жизни», — рассказал нарколог.

Но, если человек находился в длительном запое, внезапный отказ от алкоголя может быть опасен, поскольку часто приводит к развитию алкогольного психоза. Сначала имеет смысл снизить дозу, чтобы смягчить абстинентный синдром и снизить риск возникновения делирия или эпилептических припадков.

«Самостоятельно выйти из запоя сложно, но возможно. Начать стоит с приема сорбентов, чтобы вывести из организма токсичные вещества, а анальгетики и спазмолитики облегчат похмелье. Соблюдайте диету и режим дня, больше отдыхайте», — посоветовал Вашкин.

Однако выход из запоя — это еще не победа над зависимостью. Чтобы не сорваться, нельзя пренебрегать услугами наркологов или психологов, они помогут поддержать здоровье и обрести счастье без спиртного, посоветовал эксперт.