Нарколог предупредил о скрытой опасности корейского алкоголя

«Коварство соджу — в обманчивой мягкости ее вкуса. Из-за этого человек теряет бдительность и выпивает гораздо больше обычного, особенно если этот напиток он употребляет в составе коктейля», — сказал Тюрин.

Он подчеркнул, что из-за этого опьянение и интоксикация алкоголем у человека могут быть даже сильнее, чем от русской водки.

Хотя крепость этого корейского алкоголя 20 градусов, а не 40, по словам эксперта, он также содержит этиловый спирт, который разрушает нейроны мозга, печень, поджелудочную железу и оказывает плохое влияние на все внутренние органы.

Он пояснил, что соджу — калорийный напиток, так как в его в составе присутствуют фруктовые добавки и много сахара. При регулярном употреблении этого алкоголя риск появления лишнего веса сильно возрастает.

Нарколог предупредил, что злоупотребление соджу, как и любым другим алкоголем, приводит к зависимости.

