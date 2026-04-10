Нарколог предупредил о риске рака легких из-за вейпов

Никотиновые вейпы и электронные сигареты могут вызывать рак легких и полости рта, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. О последствиях парения напомнили в Московском областном клиническом наркологическом диспансере в рамках Недели продвижения здорового образа жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Никотиновые вейпы и электронные сигареты представляют такую же опасность, как и обычные сигареты. По словам специалиста, аэрозоли электронных устройств вызывают биологические изменения, которые считаются предвестниками онкологических заболеваний.

«Никотиновые вейпы и электронные сигареты так же, как и обычные, способны провоцировать развитие рака легких и полости рта. Аэрозоли, содержащиеся в электронных сигаретах, вызывают биологические изменения, которые считаются предвестниками онкологических заболеваний. К таким изменениям относятся повреждение ДНК и воспалительные процессы», — пояснил Виталий Холдин.

Специалист отметил, что отказ от курения приносит пользу уже в первые часы. Через 12 часов после последней затяжки организм начинает очищаться, за несколько дней выводится основная часть никотина. Восстановление легких занимает от двух недель до нескольких месяцев и зависит от стажа парения и индивидуальных особенностей. Чем раньше человек откажется от вредной привычки, тем выше вероятность избежать серьезных последствий, включая онкологические заболевания.

