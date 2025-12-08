Нарколог предупредил: «Нулевки» не безвредны и могут вернуть к алкоголю

Безалкогольные аналоги — пиво, глинтвейн и «крепкие» напитки — запускают те же триггеры, что и настоящий алкоголь, сообщил РИАМО нарколог, психиатр Василий Шуров.

«Это реальный способ занять определенную нишу. На первый взгляд — безвредная, но, на мой взгляд, это все равно подкрепление: такие напитки работают по тем же триггерам, что и обычное «веселье». Люди пьют ради этанола, ради чувства опьянения. И когда полностью повторяется вкус, упаковка и стилистика алкоголя, формируется тот же самый паттерн поведения, то же ожидание эффекта», – объяснил Шуров.

Он указал на то, что везде идет реклама пива, пусть даже нулевого. Но триггеры те же: компания, пена, атмосфера праздника. Это определенное зомбирование.

«Доказательств, что нулевки помогают отказаться от алкоголя, нет. Наоборот: это маркетинг, который маскирует тягу. Человек выпивает безалкогольное пиво, где все равно есть минимальный процент алкоголя, — «ничего же не случилось». Значит, можно еще бутылочку. И постепенно это улетает в сторону обычного алкоголя. Это абсолютно ненужный продукт, который ничего не дает. Бессмысленный», – подчеркнул нарколог.

Шуров добавил, что алкоголь люди пьют из-за этанола, из-за чувства опьянения. А имитирующие продукты только поддерживают интерес и привычку к ритуалу.

Специалист выделил, что алкоголь — это не расслабление. Это торможение коры и поиск приключений в состоянии опьянения. Он не расслабляет, не веселит. Он просто тормозит мозг.

«Если сравнить: после таблетки феназепама, которая действует на те же рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, человек тормозит, но куролесить не может. А после алкоголя есть культурная установка, что «все можно», «весело, радостно». Именно эта установка и делает алкоголь привлекательным», – разъяснил Шуров.