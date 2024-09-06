Нарколог Подмосковья рассказал, как курение влияет на внешний вид кожи

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что курение снижает содержание эластина и коллагена в коже, а это напрямую влияет на ее тонус и внешний вид. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Всем известно, что коллаген и эластин делают нашу кожу упругой и эластичной, а это позволяет ей оставаться подтянутой и молодой. Также они обеспечивают прочность, пластичность и увлажнение не только кожи, а еще связок суставов и межпозвоночных дисков. Смолы и никотин, содержащиеся в сигаретах, вызывают быстрое старение кожи из-за того, что волокна коллагена и эластина разрушаются, кожа теряет эластичность, становятся сухой. Выкуривание даже одной сигареты сужает сосуды на несколько часов. Получается, если человек выкуривает даже несколько сигарет в день, его сосуды практически все время находятся в суженом состоянии и кровь, а также питательные вещества доставляются в меньшем объеме. Все это приводит к появлению «мимических» морщин, от которых особенно женщины мечтают избавиться», — отметил Холдин.

Он добавил, что у курильщиков гораздо хуже заживают раны и порезы, это происходит из-за снижения функций иммунной системы. При этом все, что перечислил специалист, касается и электронных сигарет, и вейпов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.