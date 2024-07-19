Нарколог Подмосковья рассказал, как алкоголь и наркотики могут вызвать слабоумие

«Слабоумие — это нарушение со стороны таких важнейших функций головного мозга, как память, мышление, воля, эмоции. Когда наш „компьютер“ утрачивает некоторые свои функции, он не может работать должным образом. Все это сказывается на обычной жизни, когда человек может утратить и элементарные навыки, вплоть до того, что не может ухаживать за собой. Многие думают, что основными факторами риска развития слабоумия являются черепно-мозговые травмы, опухоли мозга, инсульты и другие заболевания. Но все забывают о зависимостях — об алкоголизме и наркомании», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что наркотики и алкоголь вызывают эйфорию действуя на мозг. Таким образом, именно мозг является основой мишенью яда, который его убивает. Очень быстро человек меняется, деградирует и испытывает только один интерес в жизни — к наркотику или алкоголю. Все заканчивается слабоумием или смертью.

Для сохранения здоровья мозга достаточно придерживаться известных всем принципов здорового образа жизни. Соблюдать режим дня, высыпаться, заниматься физической активностью, побольше гулять и стараться избегать стрессов. А еще — нагружать его логическими задачками, не лениться читать, изучать новую информацию, играть в шахматы. Это — как тренажер для мозга.

Сейчас проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга.

В Московской области функцинирует мнистерство здравоохранения, важный аспект работы которого — привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.