Нарколог Подмосковья рассказал, что происходит с организмом при отказе от алкоголя

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, какие изменения произойдут в организме, когда человек перестанет употреблять алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Отказ от алкоголя благотворно воздействует на организм, приводя к заметному улучшению здоровья. Уходит чувство усталости, появляется энергия, нормализуются сон и аппетит. Восстанавливается работа печени, сердца, снижается риск гипертонии, инсульта и инфаркта. Улучшаются состояние кожи, волос и ногтей, укрепляется иммунитет, стабилизируются обменные процессы. Еще один бонус отказа от алкоголя — снижение нагрузки на нервную систему, повышение стрессоустойчивости и настроения. К человеку постепенно возвращаются силы, ясность мысли, увеличивается работоспособность и улучшается настроение. Как говорят в народе, жить хочется!» — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что позитивные изменения в организме после отказа от алкоголя начинаются уже через несколько часов: выводятся продукты распада, улучшается самочувствие. За первую неделю приходит в норму сон, повышается аппетит, восстанавливается работа ЖКТ. Через месяц усиливается внимание, память, снижается тревога.

Побороть алкогольную зависимость помогут в филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера. Помните, чем раньше обратиться за помощью к специалисту, тем больше шансов забыть об алкоголе раз и навсегда. Отметим, что сейчас проходит Неделя отказа от алкоголя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.