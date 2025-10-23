Нарколог Подмосковья рассказал, чем опасен сезон простуд для курильщиков вейпов

Осень — время, когда мы чаще болеем, особенно сезонными вирусами. Почему курильщики электронных гаджетов больше остальных подвержены ОРВИ, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Использование вейпов существенно повышает риск развития острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Согласно недавним исследованиям, аэрозоли электронных сигарет негативно влияют на иммунную систему дыхательных путей, снижая ее способность эффективно бороться с патогенами. Это увеличивает вероятность заражения различными заболеваниями, такими как пневмония и даже COVID-19. Таким образом, отказ от курения вейпа становится важным фактором профилактики инфекционных заболеваний и укрепления здоровья дыхательной системы», — рассказал заместитель главного врача по диспансерно-поликлинический работе Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Сааков.

Специалист добавил, что компоненты жидкости для вейпов могут вызывать хроническое воспаление тканей легких, ухудшая общее состояние органов дыхания и повышая восприимчивость организма к любым видам инфекции. Поэтому важно осознавать потенциальные риски и минимизировать использование электронных устройств для курения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.