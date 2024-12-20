Нарколог Подмосковья: от напитков и конфет с запахом алкоголя может быть зависимость

Перед новогодними праздниками на прилавках магазинов появляется множество товаров с ароматом алкогольных напитков. Мороженым с запахом виски или конфетами с бренди уже никого не удивишь. Появились чай и кофе с ароматизаторами спиртных коктейлей. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, безопасны ли такие напитки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Проба ароматизаторов с запахом и вкусом алкоголя может стать первым шагом к знакомству с настоящим алкоголем, если мы говорим о молодом поколении. Другими словами, если подросток, например, попробовал пару раз мороженое со вкусом алкогольного коктейля, потом — чай с ароматом «коньяка», то когда ему предложат реальный алкоголь, он может согласиться гораздо легче, чем тот, кто не знаком со спиртными напитками в продуктах», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он также добавил, что химические ароматизаторы, повторяющие ароматы популярных алкогольных напитков, могут вызвать аллергические реакции, поэтому такие продукты лучше не употреблять аллергикам.

Сейчас приходит неделя популяризации здорового питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.