Нарколог назвал заблуждением главный миф о женском алкоголизме

«Не существует отдельных диагнозов „женский алкоголизм“ и „мужской алкоголизм“, алкоголизм не делится по гендерному признаку. Соответственно, алгоритм лечения алкоголизма будет одинаковым, вне зависимости от пола», — подчеркнул Исаев

При этом он сказал, что разница все равно есть. Любой алкоголь для женщин опаснее, чем для мужчин. В женском организме меньше ферментов, которые расщепляют спиртное, а также в нем алкоголь растворяется лучше, потому что в нем на 10% больше воды.

Он пояснил, что при алкоголизме женщины чаще сталкиваются с давлением окружающих и стигмой. Такое отношение сильно затрудняет признание проблемы, поэтому они дольше скрывают ее и поздно идут за помощью.

По словам врача, по указанным причинам лечение алкоголизма у женщин может быть сложнее и занимать чуть больше времени, чем у мужчин. Но алгоритмы лечения по полу не различаются. Успех врачам удается добиться и у женщин, и у мужчин.