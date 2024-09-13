Нарколог назвал возрастную группу наиболее подверженную алкогольной зависимости

Употребление алкоголя наносит непоправимый вред здоровью. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о том, в каком возрасте употребление алкогольной продукции наиболее опасно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Подростковый возраст — наиболее уязвимый, когда ребенок уже не ощущает себя маленьким и очень хочет быть самостоятельным. Именно с 13-14 лет часто происходит проба алкоголя. К сожалению, зависимость от алкоголя у подростков наступает гораздо быстрее, чем у взрослых. Иммунная система разрушается быстрее, нарушаются функции органов и систем, регуляция глюкозы в крови. Разрушительное действие оказывает спиртное и на интеллектуальное и эмоциональное развитие. В незрелом мозге быстро развивается зависимость от алкоголя», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист напомнил, как важно подавать положительный пример в семье. Не выпивать при ребенке, не демонстрировать, что без алкоголя не может обойтись ни один праздник. Именно личный пример — лучшая мотивация. И не стоит забывать, что важно правильно организовать досуг подростка, чтобы он был увлечен интересными делами.

Сейчас проходит неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.