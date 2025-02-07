Нарколог из Подмосковья рассказал об опасности курения кальяна и сигарет

Ни для кого не секрет, что курение сигарет провоцирует развитие онкологических заболеваний. Но наркологи напоминают и об опасности кальянов и электронных гаджетов. О том, почему они не менее опасны и наносят не меньший вред организму, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если раньше мы говорили исключительно о вреде сигарет, которые взывают рак, то сейчас к этой теме добавляются и кальяны с электронными сигаретами. Курение кальяна и электронных сигарет также ассоциируются с повышенным риском смертельных исходов от многих онкологических заболеваний. Кроме этого, курение кальяна, как и электронных сигарет, повышает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, хронических бронхитов», — отметил Холдин.

Он добавил, что среди молодежи бытует мнение, будто бы вода в колбе кальяна задерживает вредные вещества. Однако на самом деле никакой очищающей функции она не несет, а просто механически охлаждает пар, чтобы он не обжег горло. Курение электронных гаджетов также наносит не меньший вред, чем обычное курение, и способно вызвать ровно те же заболевания, что и сигареты. Поэтому вывод один: если хочется снизить риск возникновения онкологии, не стоит курить ни кальян, ни сигареты, ни электронные устройства.

На данный момент проходит неделя профилактики онкологических заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.