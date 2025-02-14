Нарколог из Подмосковья объяснил, какие нагрузки испытывает сердце алкоголика

Наверное, нет ни единого органа, который не страдал бы при употреблении алкоголя. Особенно тяжело приходится нашему «пламенному мотору», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Алкоголь вызывает частые сокращения сердца — повышается пульс, сгущает кровь, в результате кислород и питательные вещества к тканям и к самому сердцу попадают медленнее, вызывая голодание. Из-за густой крови могут возникать тромбозы и сердечно-сосудистые катастрофы. Ткани сердца становятся дряблыми, в них накапливается жир, а это мешает нормальной работе. Все это приводит к увеличению сердца, оно становится большим, но при этом слабым — медики называют его «бычье» сердце. При этом, несмотря на такое необычное название, оно ничего общего не имеет с особенностями сердца животного, просто оно приобретает особую форму, напоминающую сердце быка. При регулярном употреблении спиртного у человека появляется одышка, боли в области сердца, аритмия, наблюдается стойкое повышение артериального давления», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что употребление алкоголя в разы повышает риски развития заболеваний сердца и приводит к ранней смерти. Чтобы сохранить здоровье сердца, нужно придерживаться всем известных принципов здорового образа жизни — больше гулять, заниматься физической активностью, высыпаться, научиться справляться со стрессом, правильно питаться и отказаться от курения и алкоголя. Сейчас проходит Неделя осведомленности о заболеваниях сердца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.