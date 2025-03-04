Напряжение глаз и расфокусировка: как неправильные очки могут навредить зрению

Очки — это не просто аксессуар, а важный инструмент для коррекции зрения. При неправильном подборе очки могут причинять дискомфорт и даже ухудшать качество зрения, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Оправа должна подходить по размеру и форме лица. Если она слишком узкая или широкая, это может создавать давление на виски или носовую перегородку, вызывая неприятные ощущения. Кроме того, неправильное положение линз относительно глаз приводит к искажению изображения и снижению четкости», — пояснил Гозиев.

Он добавил, что неправильно подобранные линзы могут привести к дополнительному напряжению глаз. Если центр линз не совпадает с оптической осью глаза, это может вызвать проблемы с фокусировкой.

«Оптические искажения — еще одна проблема, с которой сталкиваются люди, выбирающие неподходящую оправу. При нарушении баланса положение линз изменяется, а качество изображения ухудшается», — отметил офтальмолог.

По словам Гозиева, неправильная оправа не испортит зрение в прямом смысле, но может значительно ухудшить комфорт и снизить эффективность коррекции. Важно подбирать очки вместе с врачом, а не ориентироваться только на внешний вид оправы или популярность бренда.

Международный день очкарика отмечается ежегодно 4 марта. По данным медиков, порядка трети населения Земли имеют нарушения зрения. Праздник посвящен тем, кто смотрит на мир сквозь стекла очков.