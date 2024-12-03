Нагрудный знак «Почетный донор России» вручили жителю Подмосковья

Водитель Московского областного центра крови Федор Филиппов почти 15 лет регулярно сдает кровь и ее компоненты. В его активе свыше 40 донаций, а недавно ему вручили знак «Почетный донор России», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Федор Филиппов впервые безвозмездно сдал кровь в 18 лет во время службы в армии. Он вспоминает, что первая кроводача прошла для него не очень легко, и медики тогда смогли взять у него не более 300 мл. крови.

«После этого был длительный перерыв. К тому времени я поступил на службу в органы внутренних дел и однажды вместе с коллегами принял участие в выездной донорской акции в помощь тяжелобольному ребенку. Ему требовалось срочное переливание. Именно тогда пришло желание двигаться дальше. Понял, что физически уже могу больше. Так, с 2011 года, стал сдавать кровь регулярно ради сохранения здоровья и жизни пациентов», — сказал Филиппов.

Службе в МВД он отдал 20 лет, посвятив свою жизнь не только служению людям, но и их спасению. Шесть лет назад, после выхода на пенсию по выслуге лет, устроился водителем одного из филиалов Московского областного центра крови.

Свои обязанности исполняет усердно и профессионально. Каждый день Федор Сергеевич видит и знает, сколько людей нуждается в экстренном переливании крови, поэтому всегда находит время и для донорства.

«Недавно в торжественной обстановке мне вручили удостоверение и нагрудный знак «Почетный донор России». Испытал гордость. Специально к этому не стремился, но все равно было очень приятно. Хочется верить, что моя кровь помогла спасти не одну жизнь или улучшить ее качество. Останавливаться на этом не собираюсь. Уже два раза после получения звания сдал плазму крови. В ближайшее время хочу сдать кровь на типирование, чтобы вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга», — отметил Филиппов.

Этот пример вдохновил и его дочь. Теперь и она регулярно сдает кровь вместе с ним во имя спасения жизни людей. Федор Сергеевич посоветовал всем, у кого есть желание стать донором, не бояться, следить за здоровьем и идти смело сдавать кровь. Он считает, что в наше время необходимо поддерживать донорство крови. Отрадно, что сейчас все больше людей осознают важность этого дела. Благодаря им, многие человеческие жизни будут спасены. Московский областной центр крови благодарит Федора Сергеевича за постоянную помощь и доброе сердце.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.