Надо жениться: ученые доказали связь между браком и снижением риска депрессии

Научный журнал Nature Human Behaviour опубликовал результаты исследования ученых из Университета Макао: у одиноких людей риск развития депрессии выше, чем у людей в браке, сообщает Газета.ru .

У разведенных или живущих раздельно этот показатель увеличивается до 99%, также подвержены проблемам с психикой и настроением люди, потерявшие близкого человека — вдовы и вдовцы, в их случае вероятность заболевания составляет 64%.

По мнению ученых, такие данные связаны с социальной поддержкой, экономической стабильностью и положительным влиянием партнеров друг на друга.

При этом больше к депрессии склонны жители стран Запада — США, Великобритании и Ирландии, в Южной Корее, Китае и Индонезии показатели меньше. В самой крупной зоне риска мужчины и женщины с высоким уровнем образования.

Исследование опиралось на результаты опроса, то есть на самостоятельные отчеты участников и, вероятно, требует осторожности в интерпретации, подчеркнули ученые.