«Надо взбодриться»: названы нестандартные методы улучшения настроения

После привычной в офисе интеллектуальной нагрузки попробуйте сделать своими руками модную светодиодную подсветку в квартире. Такой метод — эффективный инструмент для улучшения настроения. Об этом РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Диапазон „настроенческих инструментов“ весьма обширен и многогранен. И хотя чаще всего именно работа портит нам настроение, попробуйте „вышибить клин клином“. Например, после привычной в офисе интеллектуальной нагрузки сделайте своими руками модную светодиодную подсветку в квартире», — сказала Игонина.

Она добавила, что среди эффективных инструментов — развлекательные мероприятия. Речь идет не столько о театрах и концертах, сколько о различных ивентах — от квестов и мастер-классов до иммерсионных шоу или экстремального спорта.

«Оказание помощи и поддержки. Марк Твен как-то написал: „Лучший способ подбодрить себя — это попытаться подбодрить кого-то другого“. Можно не быть волонтером, но сходить за хлебом для пожилой соседки или помочь с выгулом собак в приюте рядом — вполне по силам каждому. Также попробуйте путешествия», — посоветовала специалист.

Игонина отметила, что новые впечатления, которые мы неизменно получаем в поездках, независимо от их продолжительности, делают лучше наше настоящее, наполняют добрыми воспоминаниями прошлое и дарят мечты о будущих приключениях.

«Посещение психолога. Согласитесь, немного неожиданно? А ведь иногда, чтобы почувствовать себя гораздо лучше, а свою жизнь — намного легче, нужны всего две вещи: выговориться и быть услышанным», — резюмировала эксперт.