На Украине участникам боевых действий с ПТСР разрешили употреблять марихуану

На Украине вступил в силу закон о медицинском каннабисе

В пятницу на Украине вступил в силу закон о легализации марихуаны в медицинских целях. Ее будут использовать для лечения онкологических заболеваний, сообщает радиостанция « Говорит Москва ».

Согласно закону, марихуану также смогут употреблять пациенты с посттравматическими стрессовыми расстройствами, которые они получили в результате боевых действий.

Выращивать коноплю смогут только юридические лица. Для этого им необходимо будет получить лицензию и GMP-сертификат. Процесс выращивания будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением. Кроме того, Нацполиция получит доступ к видеозаписям.

Каждый выращенный куст конопли получит индивидуальный код. С его помощью будет отслеживаться транспортировка растения. А препараты на основе каннабиса будут выдавать только по специальному электронному рецепту.

Закон о легализации медицинской марихуаны был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале этого года.