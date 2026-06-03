На ПМЭФ представили робота Леонардо для обучения врачей

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Робот Леонардо для обучения врачей имитирует дыхание и реакцию зрачков на свет

На Петербургском международном экономическом форуме показали робота Леонардо, предназначенного для подготовки врачей и студентов-медиков. Симулятор воспроизводит жизненные показатели взрослого пациента, сообщает RT .

Робот Леонардо имитирует состояние взрослого человека: он моргает, реагирует на свет и дышит. Устройство позволяет отрабатывать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Симулятор используют для обучения анестезиологов, реаниматологов и специалистов других смежных направлений. Тренировки на таком оборудовании помогают моделировать различные клинические ситуации без риска для пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» выпускают роботов для разных сфер применения, включая медицину.

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