На Ямале стали чаще фиксировать случаи свинки среди взрослых

По информации, предоставленной окружным управлением Роспотребнадзора, за первые 3 квартала текущего года в Губкинском было зарегистрировано 6 случаев заболевания свинкой. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года таких случаев не наблюдалось вовсе.

«За 9 месяцев 2025 года в ЯНАО зарегистрировано 6 случаев заболевания эпидемическим паротитом среди взрослого населения (9 месяцев 2024 года — 0) на территории Губкинского. В октябре — у ребенка 6 лет в Ноябрьске. С целью профилактики инфекции уже достаточно давно применяется вакцина», — уточнили в ведомстве.

Вакцинация против эпидемического паротита как правило проводится одновременно с прививками от кори и краснухи. Также возможно использование живой ослабленной моновакцины. Профилактические мероприятия осуществляются в возрасте 1 года, а ревакцинация — в 6 лет.

В Новом Уренгое в период с октября по ноябрь выявлено 7 случаев паротита. В связи с этим в школе № 7 были введены карантинные меры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.