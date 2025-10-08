На Ямале нейрохирурги спасли строителя с переломовывихом позвоночника

В Новом Уренгое 22-летнего строителя спасли после падения с лесов

В новоуренгойской Центральной городской больнице нейрохирурги провели уникальную операцию по спасению 22-летнего строителя с переломовывихом 12-го грудного позвонка. Он получил травму при падении со строительных лесов, сообщает «Север-Пресс» .

«Операцию провели нейрохирурги Иван Говорухин и Константин Полторак. Они стабилизировали и совместили позвонки с помощью металлоконструкции. Во время операции через ножки позвонков вводятся специальные титановые винты», — говорится в сообщении в Telegram-канале больницы.

Чтобы обеспечить надежную фиксацию, винты соединяются посредством продольных штанг. Больному требовалось безотлагательное хирургическое вмешательство, в связи с чем он был транспортирован вертолетом в Новокузнецкий городской клинический банк. Пациент приступил к программе раннего восстановления.

