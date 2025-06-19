На «горячей линии» главврача в Подмосковье обработали 315 тыс звонков в 2025 г

В больницах Московской области работает «горячая линия» главного врача, где жители региона могут задать волнующие вопросы, получить необходимую информацию о работе медучреждения, а также оставить отзывы и предложения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такая «горячая линия» позволяет жителям уточнить необходимую информацию, получить ответы на волнующие вопросы. Всего с начала года на «горячей линии» главного врача обработали уже почти 315 тыс. звонков, что на 100 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на «горячую линию» главного врача можно по номеру телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.