На фоне сезонных обострений россияне стали чаще заказывать лекарства с доставкой

На фоне обострения хронических и сезонных заболеваний в стране фиксируется спрос на лекарства с доставкой . Однако медики напоминают, что самолечением заниматься не стоит, и необходимо обязательно консультироваться с врачом перед заказом любых препаратов.

По данным нескольких крупных аптечных платформ, количество онлайн-заказов увеличивается в среднем на 25–30% в осенне-зимний период и в самые жаркие месяцы. Наряду с противопростудными пользователи в это время заказывают препараты для лечения кожных воспалений, мази, антигистаминные средства и увлажняющие кремы.

Рост интереса к онлайн-доставке объясняется удобством, экономией времени и возможностью избежать контакта с другими людьми в аптеке, что особенно важно в сезоны простуд и вирусов, или когда вы не хотите выходить из дома из-за обострений заболеваний вроде периорального дерматита.

Эксперты отмечают, что россияне стали осознаннее подходить к лечению: выбирают авторитетные онлайн-аптеки, читают отзывы и уточняют состав препаратов.