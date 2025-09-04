На 3 подстанциях скорой помощи Орехово-Зуева начали работать молодые специалисты

Новые молодые специалисты начали работу на 3 подстанциях скорой помощи — в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве и Куровском. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

28 медиков, и в ближайшее время к ним присоединятся еще двое. Это большое подспорье для службы скорой помощи — теперь ежесуточно могут трудиться до 24 бригад.

Большая заслуга в этом Орехово-Зуевского медицинского колледжа, который активно готовит кадры по целевым договорам. Проходной балл в образовательное учреждение — 4,95.

Медикам передали подарки от городского округа. В том числе такие, что помогут в создании комфортных условий дежурства.

«Желаю крепкого здоровья, сил, профессиональных успехов и благодарных пациентов. Спасибо за ваш труд!» — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее на VI Съезде детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство» врач-педиатр инфекционного отделения Орехово-Зуевской больницы Ольга Анатольевна Муханова была отмечена Благодарностью губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.